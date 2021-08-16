شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة انبى ويستبعد 6 لاعبين أساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه لملاقاة إنبي غدا على ملعب الأخير، فى إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة كبيرة من الأساسيين على رأسهم، محمد فوزي ودونجا وحسين السيد وعبدالله جمعه وشيلونجو وعبد الرحمن مجدي وغيرهم لأسباب متنوعة والتي ضمت كلا من..

حارس المرمى.. محمد صبحى، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع..باهر المحمدى،مروان الصحراوي،، مصطفى الزناري،محمد نصر، مصطفى فارس، محمد بيومى، محمد إيهاب.

خط الوسط.. عماد حمدى، محمد الشامى، أحمد مدبولى، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد عادل، أرى بابل، محمد الصرف، محمد عبد السميع.

خط الهجوم.. شكري نجيب، فخر الدين بن يوسف، مروان شوقي.

واختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي الاستعداد للقاء انبي غدا، على ملعب الأخير في إطار منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري المصري.

المران اشتمل علي جمل فنية وخططية متنوعة، أبرزها سرعة التحول من الدفاع للهجوم، بجانب الضغط المبكر على المنافس دون ارتكاب أخطاء.

ووضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة للمباراة، كما حرص الجهاز الفني على إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في لقاء الغد.