كين ضمن قائمة توتنهام لمواجهة باكوس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جرى ضم نجم توتنهام الإنجليزي لكرة القدم هاري كين في قائمة الفريق للمباراة المقررة أمام باكوس دي فيريرا البرتغالي يوم الخميس المقبل في دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن إمكانية انتقال اللاعب إلى مانشستر سيتي.

ولم يكن كين، الذي عاد إلى تدريبات توتنهام يوم الجمعة الماضي، ضمن قائمة الفريق الذي يدربه نونو إسبيريتو سانتو، في المباراة التي فاز فيها توتنهام على مانشستر سيتي 1 / 0 أمس الأول في المرحلة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم غياب هاري كين، نجح توتنهام في حسم مباراته أمام مانشستر سيتي حامل اللقب بهدف وحيد سجله سون هيونج-مين في الدقيقة 55.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه التكهنات حول تقدم مانشستر سيتي بعرض آخر لضم هاري كين، حيث تردد أن سيتي تقدم بعرض سابق قوبل بالرفض في يونيو الماضي، أعلن أمس أن قائد المنتخب الإنجليزي سيعود للمشاركة مع توتنهام يوم الخميس المقبل.

ويحل توتنهام ضيفا على باكوس دي فيريرا في ذهاب دور تحديد المتأهلين لدور المجموعات من دوري المؤتمر الأوروبي، ثم يستضيفه في مباراة الإياب في 26 أغسطس الحالي، وقد تواجد كين ضمن قائمة من 25 لاعبا أعلنها المدرب سانتو.