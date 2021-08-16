دورتموند يتحدى بايرن في السوبر الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يصطدم بايرن ميونخ بمنافسه التقليدي العنيد بوروسيا دورتموند اليوم على لقب كأس السوبر الألماني، بعد بداية متباينة لكل من الفريقين ومدربيهما الجديدين في الدوري.

ولم تأت بداية بايرن في الدوري هذا الموسم مثلما كانت رغبة وخطط مديره الفني الجديد جوليان ناجلسمان، حيث استهل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه في البوندسليجا بالتعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1 / 1 .

وفي المقابل، قدم دورتموند بداية جيدة في البوندسليجا بقيادة مديره الفني ماركو روز وفاز على إنتراخت فرانكفورت 5 / 2.

ورغم هذا، تبدو فرص الفريقين متكافئة بالطبع في الفوز بأول ألقاب الموسم الحالي عندما يلتقيان اليوم على كأس السوبر.

وقد تعطي نتيجة المباراة مؤشرا على ما يمكن أن يكون عليه سير المنافسة في الموسم الحالي بالبوندسليجا.

ويتطلع ناجلسمان إلى تحقيق الفوز الأول له مع بايرن حيث لم يحقق الفريق أي فوز بقيادته خلال المباريات الودية التي خاضها استعدادا للموسم الحالي.

وقال ناجلسمان «ندرك بالفعل أنه لا تزال لدينا القدر على تدوير مستوانا»، وهو ما يؤكده كثير من اللاعبين بالفريق.

وقال لاعب بايرن، توماس مولر «ما زال لدينا بعض الأمور التي نحتاج لتحسينها».

واعترف زميله ليون جوريتسكا «ما زال لدينا الكثير لنفعله. أثق بأن مستوانا سيتحسن من مباراة لأخرى خلال النصف الأول من الموسم».

وتوج بايرن بلقب السوبر على حساب دورتموند في الموسم الماضي، ولكنه خسر أمام دورتموند في الموسم قبل الماضي.

ولكن بايرن فاز بلقب البوندسليجا في كل من الموسمين مثلما كان الحال أيضا عندما خسر بايرن أمام دورتموند في كأس السوبر عامي 2013 و2014 ثم توج بعدها بلقب البوندسليجا في كل من الموسمين.

وعلى الرغم مما قد تبديه مباراة اليوم من شكل المنافسة في الموسم الحالي، فإن نتيجتها لا تعتبر تكهنا بهوية الفريق الذي سيتوج بلقب البوندسليجا في نهاية الموسم.

ولكن بايرن المفعم بالنجوم، والذين حصلوا بالكاد على فرصة للراحة بعد كأس أمم أوروبا (يورو 2020)، قد يكون أكثر هشاشة من المعتاد.

وفي المقابل، يبدو أن روز نجح سريعا في استعادة نشاط لاعبيه الدوليين العائدين إلى صفوف الفريق بعد المشاركة في يورو 2020 أيضا بجانب إيرلنج هالاند الذي سجل هدفين في مباراة إنتراخت فرانكفورت وشارك في صنع الأهداف الثلاثة الأخرى.