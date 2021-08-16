فيدرر يخضع لجراحة ثالثة

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ولم يشارك فيدرر (40 عاما) في أي بطولة منذ هزيمته أمام هوبرت هركاتش في دور الثمانية ببطولة ويمبلدون في يوليو الماضي، وقد شارك في 5 بطولات فقط خلال عام 2021.
وخضع فيدرر، الحائز على 20 لقبا في بطولات «جراند سلام» الأربع الكبرى، لعمليتين جراحيتين في الركبة اليمنى خلال عام 2020 ويحتاج الآن لجراحة ثالثة يأمل في أن تساعده على العودة للملاعب من جديد.
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