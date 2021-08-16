إيقاف تيتشه مباراتين

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وكان تيتشه (34 عاما) قد تصدى بيده لكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى ليحصل على البطاقة الحمراء ويطرد بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة التي خسرها الفريق أمام فولفسبورج 0 / 1 السبت الماضي.
وكانت المباراة هي الأولى لبوخوم في دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام 11 عاما.ِ
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