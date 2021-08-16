إيقاف تيتشه مباراتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى لاعب خط وسط فريق بوخوم الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، المخضرم روبرت تيتشه، عقوبة الإيقاف مباراتين، ليغيب بذلك عن الفريق في مباراتي ماينز وكولون، وذلك إثر حصوله على بطاقة حمراء مطلع هذا الأسبوع.

وكان تيتشه (34 عاما) قد تصدى بيده لكرة قبل أن تتجاوز خط المرمى ليحصل على البطاقة الحمراء ويطرد بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة التي خسرها الفريق أمام فولفسبورج 0 / 1 السبت الماضي.

وكانت المباراة هي الأولى لبوخوم في دوري الدرجة الأولى بعد غياب دام 11 عاما.ِ