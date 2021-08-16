شكرا لقرائتكم خبر بارالمبياد طوكيو بدون جماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس أن الدورة ستقام بدون جماهير مثلما كان الحال في الدورة الأولمبية، وذلك بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

وسيجرى استثناء تلاميذ المدارس ضمن برنامج تعليمي، حيث سيسمح لهم بالحضور في حالة رغبة مسؤولي المدارس المحلية في ذلك، بعد التشاور مع أولياء الأمور.

وتشهد الدورة البارالمبية مشاركة نحو 4400 رياضي من 160 دولة، وستقام منافساتها بين 24 أغسطس و5 سبتمبر المقبل.