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بارالمبياد طوكيو بدون جماهير

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب البارالمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو أمس أن الدورة ستقام بدون جماهير مثلما كان الحال في الدورة الأولمبية، وذلك بسبب جائحة .

وسيجرى استثناء تلاميذ المدارس ضمن برنامج تعليمي، حيث سيسمح لهم بالحضور في حالة رغبة مسؤولي المدارس المحلية في ذلك، بعد التشاور مع أولياء الأمور.

وتشهد الدورة البارالمبية مشاركة نحو 4400 رياضي من 160 دولة، وستقام منافساتها بين 24 أغسطس و5 سبتمبر المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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