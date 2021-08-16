بارالمبياد طوكيو بدون جماهير

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وسيجرى استثناء تلاميذ المدارس ضمن برنامج تعليمي، حيث سيسمح لهم بالحضور في حالة رغبة مسؤولي المدارس المحلية في ذلك، بعد التشاور مع أولياء الأمور.
وتشهد الدورة البارالمبية مشاركة نحو 4400 رياضي من 160 دولة، وستقام منافساتها بين 24 أغسطس و5 سبتمبر المقبل.
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