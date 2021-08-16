بـ«صورة وتعليق».. كيف رد أجايي على أنباء رحيلة من الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر - انتشرت خلال الايام الماضية بعد الأنباء والأخبار التى تؤكد اقتراب رحيل نشر النيجيري جونيور أجايي، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، بعد رحلة بدأت في عام 2016.

اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة له بالقميص الأحمر في إحدى مباريات الشياطين الحمر، وعلق عليه «100 ..100»، وذلك ردًا على الأنباء التي خرجت خلال الساعات الأخيرة برحيله عن القلعة الحمراء بعد رحلة بدأت في عام 2016.

وترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية عن رحيل النيجيري جونيور أجايي عن الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بسبب تراجع مستواه وقلة مشاركاته تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بجانب أن عقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ولم يتوصل لاتفاق مع الإدارة الحمراء بشآن التجديد.

أحمد شوبير

وقال الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه «مع شوبير» اليوم الإثنين، على إذاعة أون أون سبورت: «جونيور أجايي أول الراحلين عن الأهلي في الصيف أجايي حظه مش ماشي مع الأهلي الموسم الحالي ومش هيكمل بنسبة كبيرة وسيرحل عن القلعة الحمراء خاصة أن عقده ينتهي مع النادي بنهاية الموسم المقبل».

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن جونيور أجايي لن يستمر مع الأهلي في الموسم الجديد، خاصة أن الاعتماد عليه لن يكون بشكل أساسي، في ظل الاعتماد على لاعبين أخرين في نفس مركزه. حسبما نشر موقع "الالوطن سبورت".

الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادًا لطلائع الجيش

ومنح الجهاز الفني، الفريق راحة أمس الأحد من التدريبات، فيما يتوجه اليوم إلى السويس للدخول في ‏معسكر مغلق، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش التي تقام مساء غد الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ‏‏31 لبطولة الدوري.

ويخوض الفريق الأول تدريبه اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ويسعى من خلاله الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لتجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، لمواجهة فريق طلائع الجيش، غدا الثلاثاء.