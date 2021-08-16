على 3 دفعات والأولى وصلت.. بيرسي تاو لاعبًا في الأهلي.. تفاصيل الصفقة

الشارقة - اميمة ياسر - دخل نادي الأهلي في الفترة الأخيرة في مفاوضات مع برايتون الإنجليزي لضم بيرسي تاو.

بدوره، أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي أنه قد تم الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب وسط مهاجم نادي برايتون الإنجليزي؛ لينضم للفريق بداية من الموسم المقبل.



وقال المصدر في تصريحاته لموقع "مصراوي": "الاتفاق تم والعقود تم توقيعها من كافة الأطراف في الأهلي وبرايتون، بيرسي تاو أصبح لاعباً في النادي الأهلي".

وأكمل: "أمير توفيق مدير التعاقدات نجح في تخفيض قيمة الصفقة المالية، برايتون سوف يحصل على مليون و800 ألف يورو على 3 دفعات نظير انتقال بيرسي تاو للقلعة الحمراء".

وأضاف: "الأهلي حول الدفعة الأولى من الصفقة، والتي تقدر بـ600 ألف يورو بمجرد توقيع العقود، وإنهاء كافة الاتفاقات، والدفعة الثانية والثالثة سيتم سدادها على عامين".

واستمر: "بيرسي تاو وقع عقداً مع الأهلي مدته 4 مواسم".

وشدد: "بيرسي تاو تنازل عن بعض طلباته المالية من أجل إتمام صفقة انتقاله للأهلي، هو يريد العودة للمشاركة بشكل قوي والتواجد مع الأهلي بشكل مميز في كأس العالم للأندية".

وواصل: "بيرسي تاو من المنتظر وصوله للقاهرة خلال أسبوع أو 10 أيام للخضوع للكشف الطبي، ثم يغادر لجنوب أفريقيا للمشاركة مع بلاده في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022".

واختتم: "سيتم قيد بيرسي تاو محلياً بمجرد فتح باب القيد المحلي يوم 30 أغسطس".