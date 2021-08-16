شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب السلة يصل رواندا للمشاركة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب المصري لكرة السلة إلى كيجالي عاصمة رواندا عصر اليوم، الاثنين، بعدما غادرت فجرا متجهة إلى كيجالي استعدادا لبطولة الأفرو باسكت 2021.

وكان أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر قد أعلن عن قائمة الفراعنة المتجهة إلى كيجالي لخوض منافسات بطولة الأفرو باسكت 2021 المقرر إقامتها في رواندا.

ويخوض المنتخب المصري بطولة الأفروباسكت المقرر اقامتها في رواندا من 24 أغسطس لـ 6 سبتمبر في مجموعة واحدة مع كلًا من منتخب تونس وافريقيا الوسطى وغينيا.

وجاءت قائمة رجال فراعنة السلة على النحو التالي:

نادي الزمالك: أنس أسامة - مصطفى المكاوي "كيجو"- عمر هشام

نادي الاتحاد: احمد عادل "دولا" - احمد خلف "بيبو"- يوسف شوشة - علي أحمد

النادي الأهلي: إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي

نادي سبورتنج: عبد الرحمن خالد - يوسف شحاتة

نادي الجزيرة: وليد عبد الجواد

نادي سموحة: عمر عزب

جدير بالذكر أن الجهاز الفني يتكون من أحمد مرعي مدير فني - وسام جابر مدرب - محمد سليم مساعد مدرب - معاذ زيدان وأحمد الجزار مدرب معايشة - وائل لطفي مدير منتخبات - سامح صلاح ومحمد ربيع إداريان - معتز مغازي مخطط أحمال أحمد يحيي طبيب الفريق - ماجد عباس تحليل واحصاء.