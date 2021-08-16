شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى..محاضرة فنية ومشاركة الشحات وبانون استعداداً للطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى الممتاز.

محاضرة فيديو

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

كما عقد بيتسو موسيماني جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي فى تدريبات الكرة.



مشاركة الشحات وبانون وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.مشاركة الشحات وبانون وشارك حسين الشحات لاعب الفريق فى المران، بعد تأكيد الجهاز الطبي أمس جاهزية اللاعب عقب شكواه من آلام خفيفة فى العضلة الأمامية.

كما شارك بدر بانون في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أيام.

واكتفى محمود متولي لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، بعد مشاركته في جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامي على ملعب التتش للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويخوض الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدًا بالسويس، ثم يلتقي المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏