شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى..محاضرة فنية ومشاركة الشحات وبانون استعداداً للطلائع.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء باستاد السويس، ضمن منافسات الجولة 31 بالدورى الممتاز.
محاضرة فيديو
وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.
كما عقد بيتسو موسيماني جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي فى تدريبات الكرة.
مشاركة الشحات وبانون
وشارك حسين الشحات لاعب الفريق فى المران، بعد تأكيد الجهاز الطبي أمس جاهزية اللاعب عقب شكواه من آلام خفيفة فى العضلة الأمامية.
كما شارك بدر بانون في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أيام.
واكتفى محمود متولي لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، بعد مشاركته في جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.
ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامي على ملعب التتش للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.
ويخوض الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدًا بالسويس، ثم يلتقي المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل 20 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.