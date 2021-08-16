شكرا لقرائتكم خبر عن جدية وتركيز فى مران الأهلى الأخير استعدادا لمواجهة الطلائع غدا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى مرانه الأخير استعداد لمواجهة الطلائع غدا، ونشرت الصفحة الرسمية للأهلى على "تويتر" جانبا من تدريبات اللاعبين، وغلبت الجدية والتركيز على لاعبى الأهلى لتحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدوري.



الاهلى على تويتر

ونشرت صفحة الأهلى تدريبات الفريق، وعلقت قائلة، "لقطات من تدريب فريقنا الرئيسي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري".



سيد عبد الحفيظ مع اللاعبين



تدريبات الاهلى

واستبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف ووليد سليمان وناصر ماهر ومصطفى شوبير وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد رمضان بيكهام من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.



تدريبات لاعبي الاهلى



جانب من التدريب

ويأتى استبعاد الثلاثى محمد شريف ووليد سليمان ومصطفى شوبير بسبب الاصابة ويغيب عمرو السولية للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة انبى وفيما تم استبعاد المغربى بدر بانون لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافى من فيروس كورونا فيما تم استبعاد سعد سمير وناصر ماهر وبيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود لرؤية فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.