شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.
وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.
ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه على ملعب التتش للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.
ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدا ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة 20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.