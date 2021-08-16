شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الأهلي استعدادًا لمباراة طلائع الجيش في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمه الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه على ملعب التتش للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدا ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.