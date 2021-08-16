شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يضم الأمريكى كورتيس جريليز لتدعيم فريق السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أنهى مسئولو نادى الزمالك الاتفاق مع الأمريكى كورتيس جريليز محترف كرة السلة، لتدعيم صفوف الفريق خلال الموسم الجديد، والاستعانة بخدماته.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب على عقود انضمامه لصفوف الزمالك فور وصوله القاهرة والمقرر له الأسبوع المقبل.

وسبق لكورتيس أن لعب فى صربيا وإيطاليا، وتوج بالدورى الصربى و الإيطالي وكذلك كأس أوروبا.

جاء الاتفاق مع جريليز بعد انتقال والتر هودج إلى الدورى البورتريكى وتأكد غيابه عن انطلاق الدورى المصرى بخلاف مفاوضات الاهلى معه واقتراب تعاقده مع الأحمر فى ظل تولى اوجستى بوش مدرب سلة الزمالك السابق مهمة تدريب الاهلى.