شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الصغيرى يقلص الفارق لأسوان من ركلة جزاء أمام المقاولون فى الدقيقة 34 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص أحمد الصغير لاعب نادى أسوان النتيجة لتماسيح النيل بتسجيله الهدف الأول في شباك المقاولون لتصبح 2/1 للذئاب، فى المباراة المقامة حاليا باستاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف أحمد الصغيرى من ركلة جزاء احتسبها محمود البنا بعد الرجوع لتقنية الفار، ليسددها بنجاح على يمين محمود أبو السعود في الدقيقة 34 ويقلص النتيجة لتصبح 2/1 للذئاب.

وسجل فاروقا نور الدين الهدف الأول في الدقيقة 14 من متابعة لتسديدة أحمد حسن مكى لتصدم بمدافع أسوان، ليضعها فاروقا في الزاوية اليمنى للحارس عمر رضوان الذى لم يستطع التعامل معها، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة من نصف الملعب، وانطلق نحو مرمى عمر رضوان ويسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون.

يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.