شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتقدم على أسوان 2 / 1 فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى المقاولون العرب الشوط الأول متقدما على أسوان بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة حاليا باستاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل فاروقا نور الدين الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة 14، واستغل لويس إدوارد هجمة مرتدة وسدد كرة صاروخية في الدقيقة 28 ليسجل الهدف الثانى للمقاولون، وقلص أحمد الصغيرى النتيجة لأسوان من ركلة جزاء في الدقيقة 34.

يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الأهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

تاريخيا 19 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في 9 مواسم سابقة في مسابقة الدوري. شهدت تفوقا رهيبا لذئاب الجبل الذى حقق 11 انتصار منها أربعة متتالية فى بداية المواجهات، مقابل خمسة انتصارات فقط لأبناء الصعيد أولهما كان في المواجهة الخامسة، و3 مواجهات انتهت بالتعادل، سبعة مباريات متتالية فشل أسوان في تحقيق أي فوز على المقاولون العرب، سجل المقاولون 32 هدفا مقابل 10 أهداف فقط لأسوان.