شكرا لقرائتكم خبر عن نزلة برد تهدد مشاركة فوزى الحناوي لاعب الاتحاد أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفني للاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن على حالة فوزي الحناوي لاعب الفريق الذى يعانى من نزلة برد حادة منعته من المشاركة في المباريات في الفترة الأخيرة وذلك استعدادا لمواجهة سيراميكا والمقرر لها غدًا الثلاثاء بالدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويدرس حسام حسن إراحة اللاعب أمام سيراميكا، إلا أن هناك اتجاها في الجهاز الفني لضمه للقائمة المقرر إعلانها اليوم استعدادًا لمباراة الغد، وتأجيل قرار مشاركة اللاعب من عدمه للغد تحسبًا لأى تطورات في حالة اللاعب.

في سياق آخر، عاد خالد قمر نجم الاتحاد السكندري لصفوف الفريق، استعدادا لمواجهة سيراميكا، بعد انتهاء الإيقاف الذى تعرض له اللاعب وحرم الفريق من خدماته في المباراة الأخيرة أمام دجلة والتى انتهت بالتعادل السلبي.

ويحتضن ملعب واستاد الإسكندرية مباراة قوية ونارية تجمع بين فريق الاتحاد السكندري وفريق سيراميكا كليوبترا، الثلاثاء 17 أغسطس، ضمن منافسات الأسبوع الواحد وثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.

يدخل نادي الاتحاد السكندري لهذه المباراة وهو يحتل المركز السادس فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 42 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى ثلاثين جولة سابقة تمكن الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى تسعة وخسر 10 مباريات، ويسعى ليفوز على خصمه ويحقق أنتصار ليحصد ثلاث نقاط يضيفها لجعبته ليتمكن من تعديل ترتيبه فى الجدول العام للدوري.

بينما فى الجهة الأخرى فريق سيراميكا يحتل المركز العاشر فى ترتيب الدوري المصري وفى رصيده 37 نقطة، حصدهم خلال مشاركته فى 30 جولة فاز فى 8 وتعادل 13 وخسر 9 جولات، الأخر يبحث عن فوز ليعدل من ترتيبه فى الدوري.