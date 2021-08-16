- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ لنجوم الأهلى: لا بديل عن حصد الـ 12 نقطة المتبقية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اجتماعا مع لاعبى فريقه طالبهم فيه بحصد نقاط المباريات الأربع المتبقية بالدورى، بداية من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد بالجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز، وطالب مدير الكرة بالأهلى لاعبيه بعدم التفريط فى أى نقاط مجدداً .
ويخوض الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة 4 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع طلائع الجيش غدًا بالسويس، ثم يلتقى المصرى فى الإسكندرية الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتى الجونة وأسوان.
وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.
كما عقد بيتسو موسيمانى جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططى فى تدريبات الكرة.
وأدى الأهلى مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلى بسبب ضغط المباريات.
وشارك حسين الشحات لاعب الفريق فى المران، بعد تأكيد الجهاز الطبى أمس جاهزية اللاعب عقب شكواه من آلام خفيفة فى العضلة الأمامية.
كما شارك بدر بانون فى المران الجماعى بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلى لمدة ثلاثة أيام.
واكتفى محمود متولى لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، بعد مشاركته فى جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف فى الفم بعد خلع ضرسه.
ويتوجه الأهلى إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامى على ملعب التتش للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.