شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ لنجوم الأهلى: لا بديل عن حصد الـ 12 نقطة المتبقية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، اجتماعا مع لاعبى فريقه طالبهم فيه بحصد نقاط المباريات الأربع المتبقية بالدورى، بداية من مواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد السويس الجديد بالجولة 31 لمسابقة الدورى الممتاز، وطالب مدير الكرة بالأهلى لاعبيه بعدم التفريط فى أى نقاط مجدداً .

ويخوض الأهلى خلال الأيام القليلة المقبلة 4 مباريات فى بطولة الدورى الممتاز، حيث يلتقى مع طلائع الجيش غدًا بالسويس، ثم يلتقى المصرى فى الإسكندرية الجمعة المقبل ‏ ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتى الجونة وأسوان.‏

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

كما عقد بيتسو موسيمانى جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططى فى تدريبات الكرة.

وأدى الأهلى مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلى بسبب ضغط المباريات.

وشارك حسين الشحات لاعب الفريق فى المران، بعد تأكيد الجهاز الطبى أمس جاهزية اللاعب عقب شكواه من آلام خفيفة فى العضلة الأمامية.

كما شارك بدر بانون فى المران الجماعى بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلى لمدة ثلاثة أيام.

واكتفى محمود متولى لاعب الفريق بأداء جلسة فى الجيم، بعد مشاركته فى جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف فى الفم بعد خلع ضرسه.

ويتوجه الأهلى إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامى على ملعب التتش للدخول فى معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.



