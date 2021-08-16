شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل المقاولون وأسوان بالجولة الـ31 فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد بيبو مدرب أسوان، تشكيل الفريق الذى يستعد لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، وجاء تشكيل أسوان كالتالى: عمر رضوان فى حراسة المرمى، سولمون منساه، أحمد سالم صافى، عمرو الحلوانى، عبد العزيز موسى، هيثم الفيل، أشرف مجدى، أحمد صغيرى، أحمد الألفى، أحمد عبد الظاهر.

بينما جاء تشكيل المقاولون كالتالى:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود

الدفاع: محمود سمير، فاروقا نور الدين، باسم على، زيزو

الوسط: محمد رزق، عبد الله ياسين، عمر فتحى سافيولا، إدوارد، أحمد داوودا

الهجوم: أحمد حسن

يواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

وطالب أحمد بيبو المدير الفني لأسوان لاعبيه بالتمسك بالامل الأخير للنجاة من الهبوط وحصد نقاط مباراة الليلة وتلافى الأخطاء الدفاعية واستغلال أنصاف الفرص لتقديم لقاء قوى يعزز فرص نجاة زهرة الجنوب من العودة للقسم الثانى .