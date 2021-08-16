تفاصيل جلسة كارتيرون مع لاعبى الزمالك قبل المران الأخير استعدادا لدجلة

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القاهرة - سامية سيد - عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق الأبيض على هامش التدريب مساء اليوم، الاثنين، بالملعب الفرعى باستاد الدفاع الجوي، استعدادا للقاء وادى دجلة المقبل فى الدورى الممتاز.

وطالب المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتركيز من أجل تحقيق الفوز فى لقاء الغد، وحذرهم من التهاون والاستهتار بوادى دجلة، كما شرح كارتيرون بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين لتطبيقها فى التدريب.

ومنح الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك تعليمات خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها التاسعة من مساء غدا ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ويشارك أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى لمباراة الغد بسبب إيقاف محمد عبد الشافى وعدم جاهزية عبد الله جمعة الذى يؤدى برنامج تأهيل لاكثر من شهرين، وأكد كارتيرون لفتوح ثقته فى إمكانياته وأنه لاعب دولى ويمتلك من الخبرات التى تؤهله لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك فى مباراة الغد باقتدار.

ويعانى الزمالك من غياب كل من محمد عبد الشافى ومحمود الونش عن مباراة الغد بسبب ايقافهما نتيجة حصولهما على الإنذار الثالث لكل منهما فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة بالدورى والتى انتهت بفوز الزمالك 2 / 0 .

ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلى بهدفين نظيفين فى الجولة الثلاثون لبطولة الدورى الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدورى برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 21 وتعادل فى 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة فى المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز فى 4 وتعادل فى 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدفا وسكنت شباكه 37.