شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمي لمباراة الجونة وبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة واليوناني تاكيس جونياس المديران الفنيان للجونة وبيراميدز تشكيل المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز والتي تقام على استاد خالد بشارة بالجونة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي،خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.

ويتكون تشكيل الجونة من:

حراسة المرمى: محمود الغرباوى،خط الدفاع:عمرو سعداوى،لؤى وائل،محمد نجيب،محمود الجزار،خط الوسط:نور السيد،ناصر ناصر،أحمد عمر،محمد يكن،حط الهجوم: إسلام عبد النعيم،عمر السعيد.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.