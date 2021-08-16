شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستبعد 10 لاعبين بالأهلى من مواجهة الطلائع غدا.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عمرو السولية وبدر بانون ومحمد شريف ووليد سليمان وناصر ماهر ومصطفى شوبير وسعد سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد رمضان بيكهام من قائمة فريقه التى تستعد لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء باستاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة 31 في بطولة الدوري الممتاز.

ويأتى استبعاد الثلاثى محمد شريف ووليد سليمان ومصطفى شوبير بسبب الاصابة ويغيب عمرو السولية للإيقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة انبى وفيما تم استبعاد المغربى بدر بانون لعدم الجاهزية الفنية بعد التعافى من فيروس كورونا فيما تم استبعاد سعد سمير وناصر ماهر وبيكهام وكريم نيدفيد ومحمد محمود لرؤية فنية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه على ملعب التتش للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدا ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.