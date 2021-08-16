شكرا لقرائتكم خبر عن فاروقا نور الدين يسجل هدف المقاولون الأول فى شباك أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البوركينابى فاروقا نور الدين، مدافع المقاولون العرب، فى تسجيل الهدف الأول لذئاب الجبل بشباك أسوان، فى المباراة المقامة حاليا عباستاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء هدف فاروقا نور الدين في الدقيقة 14 من متابعة لتسديدة أحمد حسن مكى لتصدم بمدافع أسوان، ليضعها فاروقا في الزاوية اليمنى للحارس عمر رضوان الذى لم يستطع التعامل معها.

يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

يحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً، في المقابل يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

تاريخيا 19 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في 9 مواسم سابقة في مسابقة الدوري. شهدت تفوقا رهيبا لذئاب الجبل الذى حقق 11 انتصار منها أربعة متتالية فى بداية المواجهات، مقابل خمسة انتصارات فقط لأبناء الصعيد أولهما كان في المواجهة الخامسة، و3 مواجهات انتهت بالتعادل، سبعة مباريات متتالية فشل أسوان في تحقيق أي فوز على المقاولون العرب، سجل المقاولون 32 هدفا مقابل 10 أهداف فقط لأسوان.