شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من كارتيرون لـ فتوح استعدادا لمواجهة وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق، وذلك قبل مواجهة وادى دجلة المقرر لها التاسعة مساء غد ضمن مباريات الجولة الـ 31 للدورى.

ويشارك أحمد فتوح فى التشكيل الأساسي لمباراة الغد بسبب إيقاف محمد عبد الشافي وعدم جاهزية عبد الله جمعة الذى يؤدى برنامج تأهيل لأكثر من شهرين، وأكد كارتيرون لفتوح ثقته في إمكانياته وأنه لاعب دولى ويمتلك من الخبرات التي تؤهله لقيادة الجبهة اليسري للزمالك في مباراة الغد باقتدار.

ويعاني الزمالك من غياب كل من محمد عبد الشافي ومحمود الونش عن مباراة الغد بسبب ايقافهما نتيجة حصولهما علي الإنذار الثالث لكل منهما في مباراة الإسماعيلي الأخيرة بالدورى والتي انتهت بفوز الزمالك 2 / 0 .

من ناحية أخرى، خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع وادي دجلة غدا الثلاثاء فى التاسعة مساءً بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.