شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الحلوانى يطارد معلول على لقب "البريمو" فى الجبهة اليسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى عمرو الحلوانى ظهير أيسر فريق أسوان، إلى استمرار تألقه خلال الموسم الجارى مع أبناء الجنوب، من أجل الحفاظ على المنافسة القوية التى دخل فيها مع على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، سواء على إحراز الأهداف أو صناعتها.

ونجح صاحب الـ 36 عاماً في خطف نقطة ثمينة من فريق البنك الأهلى، خلال مباراة الجولة 30 بالدورى، بعدما سجل هدفاً من ركلة ثابتة سددها بنجاح كعادته في المرمى ليعدل النتيجة لصالح فرقة ويحافظ على فرص البقاء في الدورى.

عمرو الحلوانى قدم موسماً مميزاً مع أبناء الجنوب، بعدما رفع رصيده من صناعة الأهداف إلى 10 أهداف صنعها كل منهما في الدورى، بينما سجل الحلوانى 5 أهداف مع أسوان جميعها كانت أهداف مؤثرة ولعل أبرزها هدفه في شباك الجونة بكأس مصر والذى ضمن تأهل أسوان لربع النهائى وبعد الفوز على المصرى تأهل إلى نصف النهائى لينتظر مواجهة الزمالك.

ويتربع التونسى على معلول الظهير الأيسر للنادى الأهلي، على عرش أكثر اللاعبين صناعة للأهداف فى الدوري المصري هذا الموسم برصيد 11 "أسيست"، بينما سجل التونسى 5 أهداف مع الأهلى بواقع 4 أهداف في الدورى وهدف وحيد في دورى أبطال أفريقيا.

ويواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز ، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها تماسيح النيل بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً

فيما يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.