شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجيب يسجل بالخطأ فى مرماه وبيراميدز يتقدم على الجونة بهدف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد نجيب مدافع الجونة هدفا بالخطأ فى مرماه ليتقدم بيراميدز على الجونة بالدقيقة الخامسة من عمر المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الممتاز والتى تقام باستاد خالد بشارة بالجونة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: مهدي سليمان،خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي،خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمود صابر،خط الهجوم: إبراهيم عادل.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:عبد الرحمن أيمن - أحمد أيمن منصور - دودو الجباس - جون أنطوي - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود حمادة - إبراهيم حسن - طارق طه، وخرج من القائمة، أحمد الشيخ لاعب الوسط.

ويتكون تشكيل الجونة من: حراسة المرمى: محمود الغرباوى،خط الدفاع:عمرو سعداوى،لؤى وائل،محمد نجيب،محمود الجزار،خط الوسط:نور السيد،ناصر ناصر،أحمد عمر،محمد يكن،حط الهجوم: إسلام عبد النعيم،عمر السعيد.

ويحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.