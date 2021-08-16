شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتغلب سيراميكا على غياب صالح جمعة وأحمد ياسر ريان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة هيثم شعبان، من غيابات مؤثرة داخل صفوف الفريق منذ عودته لقيادة الفريق فنيا فى فترة ولاية ثانية، عقب رحيل الجهاز السابق بقيادة ضياء السيد.

سيراميكا واجه الأهلى بدون صالح جمعة وشادى حسين وشريف دابو ومحمود نبيل والحارس الثانى محمود شكري، ثم التقى مع مصر المقاصة بدون صالح جمعة وشريف دابو، وأخيرا غزل المحلة بدون دابو وصالح، بالإضافة إلى أحمد ياسر ريان، مع استمرار غياب محمود شكري.

ورغم تلك المعوقات إلا أن الجهاز الفنى نجح فى الخروج بأربع نقاط أمنت بقاءه فى مسابقة الدورى الممتاز للموسم المقبل، وهو الهدف الذى من أجله عاد جهاز هيثم شعبان من جديد لقيادة الفريق.

الفريق تنتظره مواجهات صعبة ومهمة، يبدأها لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الإسكندرية مساء غد الثلاثاء، ثم الزمالك مساء الجمعة، وبعدها الإسماعيلى وأخيرا وادى دجلة.

عاد جهاز هيثم شعبان على مواجهات فى غاية القوة، مع نقص عددى مؤثر فنيا بشكل كبير، وأهمه فى تلك الفترة، شريف دابو وصالح جمعة وأحمد ياسر ريان، الأول للإصابة بوتر اكيلس ويغيب للموسم المقبل، والثانى بالإصابة عضلية والثالث للرحيل إلى تركيا بعد إنهاء إعارته بالتراضي.

غياب ريان وصالح جمعة على وجه التحديد سوف يؤثر بشكل كبير على سيراميكا، فالثنائى شارك فى ما يقرب من 50 % من أهداف الفريق هذا الموسم، فلقد سجل أحمد ياسر ريان 15 هدفا، وسجل صالح جمعة أربعة وصنع هدف، هذا بخلاف التأثير الفنى والقوة الكبيرة التى كان عليها الفريق الصاعد حديثا الى الدورى الممتاز.

الغيابات الأخرى تضع الفريق فى موقف صعب، فى ظل إصابة الحارس الثانى محمود شكري، والتى قد تمتد إلى نهاية الموسم، بالإضافة إلى شريف دابو الذى سجل خمسة 5 أهداف، هذا الموسم.

ويسعى هيثم شعبان إلى إيجاد الحلول السريعة فى وقت ضيق للغاية، بالإضافة إلى محاولة تطبيق اسلوب لعبه من جديد مع اللاعبين، وهو بالطبع يحتاج إلى وقت طويل.