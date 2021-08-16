عودة مروان.. 22 لاعبا في قائمة الأهلي لمواجهة الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طلائع الجيش في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة مساء غد الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الـ31 للدوري.

وشهدت قائمة الأهلي عودة أحمد رمضان بيكهام ومروان محسن مهاجم الفريق، فيما غاب عمرو السولية للإيقاف بسبب تراكم البطافات، وتم استبعاد سعد سمير.

واستمر غياب كل من المدافع المغربي بدر بانون رغم عودته للمشاركة بعد التعافي من إصابته بفيروس كورونا، ومحمد شريف بداعي الإصابة

وضمت قائمه الأهلي 22 لاعبا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد.

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، أكرم توفيق.

وسط الهجوم: محمود كهربا وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي وأحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: والتر بواليا وصلاح محسن ومروان محسن.

وأدى الفريق مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم للدخول في معسكر استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدا ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.