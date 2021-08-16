مران الأهلي.. بانون يعود للتدريبات بعد تعافيه من كورونا.. ومتولي يشارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

واصل فريق الأهلي، مساء اليوم الإثنين، استعداداته استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش في إطار منافسات الجولة الـ 31 بدوري we المصري.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الذي أقيم اليوم، وتحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

وانتظم بدر بانون، في مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا، وفضل الجهاز الطبي تأجيل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية حتى انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي، ليشارك في مران الأهلي اليوم بعد الاطمئنان على حالته.

وشارك محمود متولي، في جزء من مران الأهلي الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، بسبب آلام الأسنان.

واكتفى متولي بأداء جلسة في الجيم، وشارك في جزء من مران الأهلي وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه.

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة أمس من التدريبات، فيما يتوجه اليوم إلى السويس للدخول ‏في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30.‏

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدًا، ثم يواجه المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏

ويدخل الأهلي لقاء الطلائع وفي رصيده ٦٨ نقطة بعد الفوز الأخير الذي حققه على إنبي في المباراة التي أقيمت مساء السبت على استاد الأهلي we السلام في الجولة ٣٠ لبطولة الدوري.