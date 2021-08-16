الميركاتو الصيفي 2021 | دييجو كوستا يعود إلى البرازيل ويحصل على 3 ملايين يورو من اتلتيكو مدريد!

عاد المهاجم الاسباني من أصل برازيلي “دييجو كوستا” إلى موطنه، وانضم بشكلٍ رسمي إلى أتلتيكو مينيرو في صفقة انتقال حر خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد أكثر من 8 أشهر على مغادرته اتلتيكو مدريد.

وفسخ دييجو كوستا تعاقده مع اتلتيكو مدريد في ديسمبر 2020، بسبب قلة مشاركاته التي انعدمت تمامًا باستقدام الروخي بلانكوس للمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في الميركاتو الصيفي الماضي.

واشترط اتلتيكو مدريد على كوستا حينها، دفع 25 مليون يورو حال قرر الانضمام إلى أي فريق في الدوري الاسباني، و5 ملايين يورو لو انتقل لفريق يشارك في دوري أبطال أوروبا.

بينما إذا رحل إلى ناد آخر سيدفع له اتلتيكو مدريد قرابة الـ3 ملايين يورو قيمة ما تبقى من عقد اللاعب، وهو ما حدث بالفعل، حيث رفض كوستا عرض بنفيكا البرتغالي وبشكتاش التركي، وقرر الانضمام إلى أتلتيكو مينيرو البرازيلي.

ووقع كوستا على عقد لمدة موسم واحد فقط مع متصدر الدوري البرازيلي، وبحسب العديد من التقارير فإن المهاجم صاحب الـ32 عامًا، سيحصل على 250 ألف دولار كراتب شهري، أي 3 ملايين دولار سنويًا.

يذكر أن المهاجم المولود في مدينة لاجارتو بالبرازيل، خاض 250 مباراة مع اتلتيكو مدريد في جميع المسابقات، وسجل 83 هدفًا، وقدم 36 تمريرة حاسمة، وحقق معهم لقب الدوري الاسباني مرتين موسم 2013/2014 و2020/2021، وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة 2013/2014، والدوري الأوروبي مرة واحدة 2017/2018، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات 2009/2010، 2011/2012، 2017/2018.

وفي ثاني محطاته البارزة خلال مسيرته مع تشيلسي، لعب 120 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 58 هدفًا، وصنع 24، وتوج معهم بلقب الدوري الانجليزي الممتاز مرتين 2015/2016، 2017/2018، وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية مرة واحدة موسم 2015/2016.