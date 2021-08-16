مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في بث مباشر يلا شوت بـ البطولة الجزائرية المحترفة

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الاثنين 16-8-2021، لحساب الجولة الـ36.

وتقام مباراة شباب بلوزداد ومولودية على ملعب ملعب 20 أوت 1956، وينقل البث المباشر على القناة الجزائرية الرياضية، كما ينقل لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

تنطلق صافرة بداية مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت الجزائر، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، 16:30 بتوقيت جرينتش، بإدارة من الحكم “لحلو بن براهم”.

يحتل شباب بلوزداد صدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 70 نقطة، بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه وفاق سطيف و7 نقاط عن صاحب المركز الثالث “شبيبة الساورة”.

في المقابل يتواجد مولودية الجزائر في المركز السابع وفي رصيده 56 نقطة، وبفارق الأهداف عن السادس شبيبة القبائل الذي يمتلك مباراة مؤجلة، ويفصله نقطة واحدة عن صاحب المركز الخامس مولودية وجدة.