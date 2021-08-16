مشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في بث مباشر يلا شوت بـ الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة بيراميدز والجونة في الجولة الـ 31 من منافسات الدوري المصري، ضمن مباريات اليوم الاثنين 16-8-2021.

تقام مباراة الجونة وبيراميدز على ملعب خالد بشارة، وتنطلق صافرة البداية من الحكم طارق مجدي، في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت جرينتش.

وتنقل مباراة الجونة وبيراميدز في الدوري المصري على قناة أون تايم سبورت 1 ويتولي مهمة التعليق عليها “محمد الكواليني”، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لأحداث اللقاء.

يتواجد نادي بيراميدز في المركز الخامس بجدول الترتيب وفي رصيده 43 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الرابع “سموحة”، ويفصله 6 نقاط عن الثالث “المصري البورسيعدي”.

ولم يعرف بيراميدز طعم الانتصار في آخر 4 جولات بالدوري المصري، حيث تعادل أمام “البنك الأهلي، الإسماعيلي، وطلائع الجيش”، قبل أن يتعرض للخسارة في الجولة الماضية أمام النادي المصري.

في المقابل، يقبع الجونة في المركز التاسع برصيد 37 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثامن “طلائع الجيش”، ويفصله نقطتين عن السابع “إنبي”.

وتعرض الجونة للخسارة في الجولة الماضية أمام المقاولون العرب، لتنتهي سلسلة نتائجه الإيجابية المكونة من 7 مباريات، حيث تعادل في 5 مناسبات، وحقق انتصارين.