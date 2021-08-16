محلل بين سبورت يُعنف حفيظ دراجي ويتهمه بلعق الأحذية!

عَنف المحلل الرياضي المغربي ونجم وسط منتخب أُسود أطلس السابق «يوسف شيبو» زميله في قناة بين سبورت القطرية «حفيظ دراجي» في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستاجرام للتواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين، وصفه خلاله بـ «لاعق الأحذية».

وقال يوسف شيبو في بيانه «رسالة إلى حفيظ الدراجي لتطاوله أكثر من مرة على وطني وبلدي وملكنا. يجب أن تعرف أننا شعب نحب وطننا وملكنا تاج فوق رؤوسنا».

واُتهم المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي من جانب يوسف شيبو بالشخص المتملق للنظام الحاكم في بلده أو لاعق الأحذية لأي جهة، حين قال بالدارجة المغربية «كفاك إساءة وكفاك تملقًا ولحيس الكابة».

وواصل يوسف شيبو هجومه الناري «تاريخك معروف، لا داعي لذكره، ألم تكن جزءًا من نظامك الذي أنت تنتقده قبل أن يتم طردك، وأصبحت تحشر نفسك في أمور وقضايا لا علاقة لك بها».

وختم بيانه «احترم نفسك أولاً وزملاءك والقناة التي تشتغل فيها، لولاها لكنت مع العصابة على مقولتك».

وحظى بيان يوسف شيبو بتأييد كبير من قبل الشعب المغربي خلال الساعات الماضية، ووصل عدد الذين فضلوا البيان لـ 28 ألف مستخدم.

وأقحم حفيظ دراجي نفسه في مشاكل لا حصر لها منذ أول أمس السبت، عندما قرر التهكم على المغرب في تغريدة نشرها بحسابه الرسمي بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي، تعليقًا على تصريح أدلى به وزير خارجية الكيان الصهيوني عن قلقه من التقارب السياسي بين إيران والجزائر.

وتعرض حفيظ دراجي لهجوم علني من جميع زملائه في قنوات بي إن سبورتس ووسائل الإعلام المغربية، قبل أن تطالب رابطة الصحفيين الرياضيين المغاربة رئيس القناة «ناصر الخليفي» بضرورة التحرك ضد حفيظ دراجي لتبرئة القناة من تهمة احتضان ورعاية الآراء السياسية الشاذة.

وتعيش مجموعة قنوات بين سبورت القطرية تحت قيادة ناصر الخليفي العديد من الهزات المهنية منذ عام 2019 حتى الآن، حيث قامت بتسريح جملة من العاملين المؤثرين في مقدمتهم المغربي خالد ياسين والسوري جمال الشريف.

كما خسرت بين سبورت حقوق بث أكثر من بطولة هامة مثل الدوري الألماني والدوري الايطالي، وكأس إسبانيا وإيطاليا، بالاضافة إلى كأسي السوبر الإسباني والإيطالي.

وها هي هزة جديدة تضرب بين سبورت على مستوى الترابط المهني بين العاملين فيها بسبب ما كتبه حفيظ دراجي ضد المغرب مؤخرًا.