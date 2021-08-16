لابورتا: الوضع في نادي برشلونة كارثي والرئيس السابق "كاذب"

أكد جوان لابورتا، رئيس برشلونة، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، أن النادي يمكنه أن يعكس وضعه المالي المتأزم خلال عامين، مشيراً إلى أن حجم العجز في العام الماضي بلغ 451 مليون يورو (530.92 مليون دولار).



وقال لابورتا: "أعتقد أنه في غضون عامين سيكون النادي متعافياً"، مشيراً إلى أن الفريق لديه العديد من عروض الرعاية.



وواجه برشلونة أزمة مالية طاحنة بعد سنوات من تضخم الرواتب والانتقالات الباهظة، ولم يتمكن من تجديد عقد نجمه ليونيل ميسي لينتقل بطريقة صادمة إلى باريس سان جيرمان، الأسبوع الماضي.



لكن لابورتا قال إنه متفائل بشأن المستقبل، مشدداً على أن النادي لديه كثير من الخيارات ومنها اهتمام 17 مستثمراً بأستوديوهات برشلونة التي تتضمن أعمالاً متعلقة بالحقوق السمعية والبصرية للنادي.



وأضاف: "أمامنا كثير من العروض وهذا مشجع بالتأكيد، ومعنوياتنا مرتفعة".



وأشار لابورتا إلى أن الإدارة السابقة تعاقدت مع بنك غولدمان ساكس بحثاً عن مستثمرين بالنادي، لكن لم يكن هناك أي عرض مقنع.



وأوضح أن إجمالي ديون النادي 1.35 مليار يورو، منها 673 مليون يورو للبنوك.



وأضاف: "بعد قراءة الخطاب الذي وصلني من الرئيس السابق بارتوميو بعناية، وجدته مليئاً بالأكاذيب، وبه جهد وافر لتبرير طريقة إدارة لا يمكن تبريرها.. إنها سَنة مالية يائسة يستغلها في لحظة يعاني فيها نادي برشلونة من اضطراب.. الجميع يعلم أننا وافقنا على الحسابات لأسباب فنية ومن أجل عدم شل نشاط النادي، ولكن هذه الموافقة لا تصادق على الفترة من 2019 إلى 2020".



وعن رحيل ميسي، قال لابورتا إن الجانبين خاضا "مفاوضات كان الطرفان يأملان أن تكون مثمرة لكنها لم تنجح. هناك خيبة أمل متبادلة".



وأكد أن تقديم الأرجنتيني كلاعب في باريس سان جيرمان، السبت، ترك لديه "مشاعر مختلطة على غرار جميع جماهير برشلونة".



وقال لابورتا: "كنت أفضل أن أراه في برشلونة رغم أننا اتخذنا القرار الصحيح. أتمنى له كل التوفيق، أحب أن أراه سعيداً، إنه يستحق ذلك. من الآن فصاعداً، سنكون متنافسين".



وافتتح برشلونة موسمه بالفوز 4-2 على ضيفه ريال سوسييداد، الأحد. وقال لابورتا في هذا الصدد: "لقد كان رد فعل يشبه برشلونة كثيراً. كل اللاعبين متحفزون أكثر من أي وقت مضى".



وأضاف: "الأحد أظهر أن جماهير برشلونة متعطشة لكرة القدم ورؤية فريق يقاتل ويلعب بشكل جيد. بدأت حقبة جديدة. الآفاق قصيرة المدى معقدة، لكنها رائعة على المدى المتوسط".



ولفت إلى أن برشلونة يخطط للعودة إلى تطوير اللاعبين الشباب كما فعل مع ميسي، الذي جاء من خلال نظام الشباب المعروف باسم "لا ماسيا".



وقال: "سنراهن على لا ماسيا، ما سيسمح لنا بتطوير النموذج الذي نريده".





المصدر: وكالات