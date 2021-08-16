ريال مدريد يعلن عن تمديد عقد حارسه البلجيكي "كورتوا"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن ريال مدريد الإسباني في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تمديد عقد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا حتى حزيران/يونيو 2026.

وجاء في بيان رسمي لوصيف الدوري الإسباني على الإنترنت: "توصل ريال مدريد وتيبو كورتوا لاتفاق بشأن تمديد عقد اللاعب".

وكان كورتوا قد انضم إلى ريال مدريد بعد نهائيات كأس العالم 2018، وقدم مستويات كبيرة مع الفريق الذي نال معه لقب الدوري الإسباني 2020 مرة واحدة.

وسبق لكورتوا أن حقق نجاحات لافتة مع أتلتيكو مدريد وتشيلسي الإنكليزي أبرزها الفوز بلقب الدوري الإسباني مع الروخيبلانكوس 2014 والدوري الممتاز مع البلوز مرتين (2015 و 2017).

المصدر: وكالات