الامارات | بركة مياه داخل منطقة الجزاء تنقذ حارس مرمى من هدف مؤكد (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن بركة مياه داخل منطقة الجزاء تنقذ حارس مرمى من هدف مؤكد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت مياه الأمطار حارس مرمى فريق هواتشيباتو، المتواجد في الدوري التشيلي من هدف مؤكد بعدما تحول الملعب إلى بركة مياه منعت مهاجم فريق أونيفرسيداد كاتوليكا، من تسجيل هدف مؤكد وهو منفرد بالمرمى.

واستضاف ملعب "كاب" في مدينة تالساهوانو التشيلية، مباراة فريق هواتشيباتو وضيفه أونيفرسيداد كاتوليكا (2-1)، ضمن الجولة الـ16 من الدور المحلي، وطبقاً لموقع "روسيا اليوم"، حصل كليمنت مونتيس مهاجم أونيفرسيداد كاتوليكا على فرصة جيدة لتعديل النتيجة في الدقيقة 84، عندما انفرد بمرمى أصحاب الأرض ومر من حارس المرمى ببراعة، لكن الكرة علقت في بركة مياه لينزلق اللاعب بعدها ويسقط، بينما عاد حارس المرمى وامسك الكرة.

ويحتل فريق هواتشيباتو المركز الخامس عشر على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة، من بين 17 فريقا بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي والثالث في الموسم الحالي للدوري، مقابل 5 هزائم و7 تعادلات، بينما تعرض أونيفرسيداد كاتوليكا للهزيمة السادسة في الدوري، مقابل 8 انتصارات وتعادل واحد، ويحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 25 نقطة.

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