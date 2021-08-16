نادي خيبل الرياضي يحصل على المركز الرابع في بطولة الجمهورية للتايكواندو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 16 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أحرز فريق نادي خيبل الرياضي ممثل محافظة المهرة، المركز الرابع في البطولة التي نظمها إتحاد التايكواندو لأندية أبطال الجمهورية برعاية وزير الشباب والرياضة نائف البكري ومحافظ عدن احمد حامد لملس.



وحصل فريق نادي وحدة عدن على لقب بطولة الجمهورية للتايكواندو كما استحق فريق الروضة المركز الثاني لبطولة وسيئون ثالثا، بمشاركة ٧٢ لاعبا يمثلون ثمان محافظات وهي ( عدن - لحج - ابين - تعز - المكلاء - سيؤن - المهرة) .

وعلى مدى يومين متواصلين اتسمت البطولة بالحماس والإثارة حتى استطاع فريق نادي وحدة عدن التتويج بلقب بطولة المحافظات ونادي الروضة وصيفا .. حيث شهد يوم أمس اختتام البطولة واللعب على الميداليات الذهبية التي جاءت نتائجها بالنقاط كالتالي :-

الاول...... وحدة عدن ٥٦ نقطة

الثاني.... الروضة ٤٥ نقطة

الثالث... سيؤن ٣٤ نقطة

الرابع... خيبل المهرة ٢٩ نقطة

الرابع مكرر .... الشرارة ٢٩ نقطة

السادس.. سمعون ٢٥ نقطة

السابع.....خنفر ٢٣ نقطة

الثامن.. أهلي تعز ١٨ نقطة

السابع....سبأ مارب ١٢ نقطة.