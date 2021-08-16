شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يمنح مصطفى شوبير راحة 3 أيام بسبب إصابة إصبع اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام للتعافى من الإصابة التى يعانى منها فى إصبع اليد تعرض لها فى أحد التدريبات، ليتأكد غيابه عن مواجهة الطلائع، ويختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين، تدريباته استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها التاسعة من مساء غداً الثلاثاء، باستاد الجيش في السويس ضمن منافسات الجولة 31 لبطولة الدوري المصري.

ويتدرب الفريق اليوم على ملعب التتش ثم يتوجه إلى مدينة السويس للمبيت بها من أجل خوض مباراة الغد القوية التى تُعد إحدى المحطات الصعبة في رحلة الأهلي للحفاظ على لقب الدوري الممتاز وإن كان الأمر بات يعتمد على نتائج الزمالك أولاً ثم نتائج الأهلي حتى يفوز الأحمر باللقب في ظل تفوق الأبيض بنقطتين.

من ناحية أخرى، يرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن كرة القدم بها كل شيء وهناك 360 دقيقة من عمر المسابقة ومن الوارد أن يحدث فيها كل شيء وعلينا السير في طريقنا وتركيزنا فيما يخصنا فقط وكل الفرق محترمة وتدافع عن اسمها وتاريخها.

وقال عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي، هناك 4 مباريات بها الكثير من المفاجآت وهناك فترات فقدنا فيها نقاط لم نكن نستحق فقدان النقاط بها ووضع طبيعي أن نسير في طريقنا ومن الممكن المباريات المتلاحقة تكون بها مفاجآت.