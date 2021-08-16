شكرا لقرائتكم خبر عن على زين يبدأ الإعداد مع يد برشلونة الإسبانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ على زين، نجم منتخب اليد المحترف مؤخرا فى برشلونة، فترة الإعداد فور وصوله إلى إسبانيا لبدء رحلة احتراف فى الدورى الإسبانى، وكان على زين حصل على راحة منذ عودة منتخب اليد من أولمبياد طوكيو الثلاثاء الماضى لقضاء عطلة مع أسرته بعد حصد المركز الرابع فى الدورة الأولمبية.





ولم يشارك على زين مع منتخب مصر فى مباراة تحديد المركز الثالث والرابع أمام إسبانيا بسبب شرخ فى يده، ما سيتسبب فى غيابه عن الملاعب لمدة شهر، وفقا لما أكده زين فور وصوله إلى القاهرة.

وسطر منتخب مصر لكرة اليد الأول، بقيادة مديره الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية، رغم خسارة برونزية أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الأولى فى التاريخ التى يصل فيها الفراعنة للمربع الذهبى بالخسارة من إسبانيا.

وشهدت أولمبياد طوكيو على جيل تاريخى نتاج ثمرة عمل سنوات طويلة حتى تصل كرة اليد المصرية لتكوين هذا الجيل الذى يجمع عناصر الخبرات بعناصر الشباب من اللاعبين الذين نجحوا فى حصد ذهبية كأس العالم للناشئين عام 2019 وبرونزية الشباب فى نفس العام.

وشهد مشوار منتخب اليد فى الأولمبياد تحقيق نتائج قوية، حيث فاز الفراعنة فى 4 مواجهات بدورالمجموعات، أمام كل من البرتغال بنتيجة 37 / 31 فى أول المشوار قبل الخسارة أمام بطل العالم الدنمارك بنتيجة 32 / 27 فى ثانى المواجهات قبل تحقيق الفوز على كل من اليابان 33 / 29 ثم السويد "وصيف العالم" 27 / 22، وأخيرا على البحرين فى ختام الدور الأول بنتيجة 30 / 20، قبل أن يهزم الماكينات الألمانية بنتيجة 31 / 26 فى ربع النهائى ، ليتلقى خسارة بشرف.