شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يشارك فى جزء من تدريبات الأهلى بسبب آلام الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاهلى، فى جزء من مران فريقه الجماعى الذى أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، بسبب آلام الأسنان.

واكتفى متولى بأداء جلسة فى الجيم، وشارك فى جزء من مران الأهلى وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف فى الفم بعد خلع ضرسه.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفنى للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلى الذى أقيم اليوم، وتحدث خلالها عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش.

وشهد مران اليوم انتظام بدر بانون لاعب الفريق فى المران الجماعى الذى أقيم على ملعب التتش، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، والانتهاء من تنفيذ البرنامج التأهيلى الخاص به.

ويلتقى الأهلى مع طلائع الجيش مساء غد الثلاثاء على استاد السويس، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 فى بطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى لقاء الطلائع وفى رصيده 68 نقطة بعد الفوز الأخير الذى حققه على إنبى فى المباراة التى أقيمت مساء السبت على استاد الأهلى والسلام فى الجولة 30 لبطولة الدوري.