شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون ينتظم فى التدريبات الجماعية للأهلى استعدادا للطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم بدر بانون، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران ناديه الجماعي الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش، بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي خضع له عقب تعافيه من فيروس كورونا.

وتعافى بانون من إصابته بفيروس كورونا، وفضل الجهاز الطبي تأجيل عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية حتى انتهى من تنفيذ برنامجه التأهيلي، ليشارك في مران الأهلي اليوم بعد الاطمئنان على حالته.

وخاض الأهلي مرانه عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني الفريق راحة أمس من التدريبات، فيما يتوجه اليوم إلى السويس للدخول ‏في ‏معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش، التي يسعى الفريق خلالها لتحقيق الفوز.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على إنبي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ‏استاد الأهلي ‏we‏ ‏السلام، ضمن منافسات الجولة 30.‏

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش غدًا، ثم يواجه المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏.