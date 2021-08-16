شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة اليوم.. شاهد التعادل 1/1 يحسم أخر مواجهة بين الجونة وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف نادى الجونة في السابعة مساء الاثنين، نادى بيراميدز على استاد الجونة بمدينة الغردقة، في إطار مباريات الأسبوع الواحد والثلاثين من مسابقة الدورى المصرى لكرة القدم.

يدخل الجونة اللقاء في المركز التايع برصيد 37 نقطة، جمعها من 30 مباراة، فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 31 هدفا واستقبل 33 هدفا، في المقابل يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة من 30 مباراة، فاز في 9 وتعادل في 16 لقاء وسقط في 5 مواجهات.

وخطف فريق الجونة تعادلا صعبا أمام بيراميدز بهدف لمثله فى آخر مواجهة جمعتهما قبل موقعة اليوم، وكانت على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى، حيث افتتح التسجيل لبيراميدز الوافد الجديد أسامة جلال، في الدقيقة 9 من ضربة رأس قوية، قبل أن يتعادل الجونة عن طريق مهاجمه عمر السعيد فى الدقيقة 85 من عمر المباراة.