شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. حمادة إمام لم يحصل على أى إنذارات فى مسيرته بالملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يٌعد الثعلب حمادة إمام، نجم الزمالك السابق، أحد رموز القلعة البيضاء لما حققه خلال مسيرته بالملاعب من ألقاب وبطولات، ومن الصعب أن نجد لاعباً سجله خالٍ من الكروت الصفراء والإنذارت، ولكن حمادة إمام لم يحصل على أى إنذار فى تاريخه بالملاعب

وتوج حمادة إمام مع الزمالك بلقبى الدورى موسم 63/1964، وسجل 11 هدفاً فى 19 مباراة، وموسم 64/1965 وسجل 18 هدفا فى 22 مباراة، وإجمالا، سجل فى مسابقة الدورى 74 هدفا احتل بها المركز الرابع خلف عبد الحليم على وعلى خليل وحسن شحاتة بقائمة هدافى الزمالك.

كما أن حمادة إمام هو اللاعب الوحيد الذى تم استدعاؤه من غزة بطائرة حربية بأوامر من المشير عبد الحكيم عامر للمشاركة فى مباراة الزمالك والأهلى بنهائى كأس شباب 20 سنة، بعد تواجده فى غزة مع والده الذى كان فى هذا التوقيت نائبا بقطاع غزة.

لعب الثعلب الكبير كمهاجم فى نادى الزمالك، وكان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم وعضو مجلس إدارة نادى الزمالك، هو ابن الكابتن يحيى الحرية إمام حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر فى كأس العالم فى الثلاثينات ووالد اللاعب حازم إمام كابتن الزمالك السابق.