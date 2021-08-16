شكرا لقرائتكم خبر عن 3 طعنات للأهلى فى الأمتار الأخيرة بالدوري.. أبرزها خطايا الدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب قطار الدورى المصرى من محطاته الأخيرة بعدما وصل إلى الأسبوع الثلاثين ويتبقى فقط 4 مباريات على إسدال الستار على أحد أطول المواسم الكروية فى تاريخ البطولة، وبقراءة سريعة فى موقف الصراع على القمة المشتعلة بين الأهلى والزمالك تبدو حظوظ الفارس الأبيض هى الأوفر فى التتويج بالدوري بعدما تلقى المارد الأحمر ثلاث طعنات قوية فى الأمتار الأخيرة من المسابقة نستعرضها فى السطور التالية..

الخطايا الدفاعية

عانى دفاع الأهلي هذا الموسم بعدما استقبل 23 هدفا فى 30 مباراة، ولم يحافظ على نظافة شباكه سوى 10 مرات فقط، عكس الموسم الماضي الذى كان دفاع الأهلي الأقوى فى الألفية الجديدة، واهتزت شباكه 8 مرات فى 34 مباراة ما تسبب فى فقدان المارد الأحمر نقاط مؤثرة فى صراعه للحفاظ على لقب الدوري للموسم السادس على التوالى.

محمد شريف

محمد شريف مهاجم الأهلى والمنتخب الوطني الأول صدم الجماهير الحمراء فى الأمتار الاخيرة من الدوري بعدما تأكد غيابه عن عدد من المباريات الحاسمة للمارد الأحمر في الدوري المصرى الممتازبعد إصابته بشد فى العضلة الخلفية فى لقاء الإسماعيلى.

ويتصدر محمد شريف جدول ترتيب هدافي الدوري برصيد 19 هدفا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد ياسر ريان لاعب سيراميكا، وبات شريف على بُعد هدف فقط من معادلة رقم طه إسماعيل نجم الأهلى السابق حينما سجل 20 هدفًا احتل بها لقب هداف الدوري وقتها، وتفوق شريف على الأنجولي أمادو فلافيو مهاجم الأهلي السابق فى موسم 2006-2007 حين فاز بلقب هداف الدوري وقتها برصيد 17 هدفًا، وكذلك عادل رقم المغربى وليد أزارو مهاجم الأحمر الذى توج هدافاً للدوري برصيد 18 هدفاً، وكذلك عادل رقم أحمد بلال الذى سجل 19 هدفاً.

ويقدم محمد شريف موسما قويا مع الأهلي نجح خلاله فى تسجيل 26 هدفا مع الفريق الأحمر بالموسم الحالي فى مختلف المسابقات، وبات المهاجم الأول فى صفوف الفريق الأحمر، متفوقا على باقى المهاجمين صلاح محسن ووالتر بواليا ومروان محسن.

نقطة الإسماعيلى

يسعى الأهلي لمواصلة صحوته وعدم التفريط في أي نقاط جديدة بالدوري لاسيما بعد تفريطه فى نقاط مباراة الاسماعيلى حيث اكتفى بالتعادل 1-1 ليفقد الأفضلية فى صراعه مع الزمالك، وتتبقى 4 جولات على نهاية الدوري ستكون غاية في الإثارة خاصة مع وجود فارق نقطتين فقط لصالح الزمالك الذى سيواجه وادى دجلة وسيراميكا والإنتاج الحربى وأخيرا البنك الأهلى، في الوقت الذى سيواجه النادى الأهلى كل من طلائع الجيش والمصرى والجونة وأسوان.

وينتظر الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى أي تعثر للزمالك تحت قيادة الفرنسي كارتيرون، حيث في حال تعادل الزمالك في أي مباراة من مبارياته الأربعة المقبلة تمنح الأهلى الأفضلية في التتويج بالدورى، حيث يتفوق الاهلى في المواجهات المباشرة التي ستحسم لقب الدورى بعد الفوز في الذهاب 2/1 والتعادل 1/1.

وفى المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهاته الأربعة الأخيرة رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، للتتويج بلقب الدورى هذا الموسم، حيث إن كل الأمور ستحسم بأقدم لاعبيه ولا ينتظر نتائج الأهلى.