شكرا لقرائتكم خبر عن مقدم التعاقد يفصل عمر كمال عبد الواحد عن الانضمام للزمالك رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادي الزمالك اتفاقه نهائيا مع عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي عقب انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الحالي، وذلك في إطار تدعيم صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة استعدادا للموسم الجديد.

واتفق عمر كمال عبد الواحد مع مسئولي الزمالك على كافة تفاصيل العقد بما فيها مدة التعاقد والقيمة المالية، ويتبقي فقط توقيعه العقود رسميا عقب حصوله علي مقدم التعاقد، خاصة أنه لاعب حر غير مرتبط بنادي بمجرد انتهاء المباريات الأربعة المقبلة في الدورى.

من ناحية أخرى يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه الختامي استعدادا لمواجهة وادى دجلة فى الخامسة مساء اليوم، الاثنين، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، حيث يلتقى الفريق الأبيض مع وادي دجلة غدا الثلاثاء فى التاسعة مساءً بالدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين للدوري الممتاز.

ودخل الزمالك أمس، الأحد، معسكرا مغلقا بعد الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في الجولة الثلاثون لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 70 نقطة بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 21 وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 55 هدف وسكنت شباكه 19 هدف، فيما يقع دجلة في المركز السابع عشر برصيد 25 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة حقق الفوز في 4 وتعادل في 13 وخسر 13، وسجل لاعبوه 27 هدف وسكنت شباكه 37.

وحذر باتريس كارتيرون لاعبى فريقه من صعوبة المباراة خاصة أن الفريق الدجلاوى سيقاتل من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من صراع الهبوط، كما منح المدير الفني بعض التعليمات للأطراف من أجل تسهيل اختراق دفاعات دجلة.

وكان كارتيرون تحدث مع لاعبيه وطالبهم باغلاق صفحة المباراة نهائيًا والتركيز في المباريات المقبلة بالدورى وهي أمام وادي دجلة والإنتاج الحربي والبنك الأهلي وسيراميكا.

وأكد كارتيرون للاعبيه أن المباريات المتبقية ليست سهلة بغض النظر عن الدوافع التي يمتلكها المنافسين سواء بالهروب من الهبوط أو المنافسة علي مراكز متقدمة في الدورى، وطالب لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم فى المباريات الأربعة المقبلة لضمان حسم لقب الدورى الموسم الحالي.