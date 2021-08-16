بطولة إسبانيا: ريال مدريد يجدد عقد حارسه البلجيكي كورتوا حتى 2026

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مدريد: أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي تجديد عقد حارس مرماه البلجيكي تيبو كورتوا حتى 30 حزيران/ يونيو عام 2026.

وانضمّ كورتوا حارس مرمى منتخب بلاده إلى فريق العاصمة الإسبانية عام 2018 قادماً من تشلسي الإنكليزي في صفقة بلغت 35 مليون يورو، واختير أفضل حارس في الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وخاض كورتوا مباراته الرقم 100 في الدوري الإسباني السبت ضد ألافيس في المباراة التي انتهت بفوز فريقه 4-1.

وكان كورتوا قال على موقعه الرسمي الجمعة "أخوض موسمي الرابع في صفوف النادي الحلم بالنسبة لي. إنه لفخر أن أحظى بفرصة المنافسة على كل هذه الألقاب. على الصعيد الشخصي، آمل في المحافظة وتخطي المستوى الذي بلغته الموسم الماضي".