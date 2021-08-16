شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن مباراة أسوان والمقاولون العرب فى بتروسبورت بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق أسوان نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين، على استاد بتروسبورت بافتتاح الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل أسوان المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 15 مباراة وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 52 هدفاً

2_ يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 14 مباراة وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

3_يدخل تماسيح النيل مباراة الليلة بعد التعادل مع البنك الاهلى بهدفين لكل فريق بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز ذئاب الجبل على الجونة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

4_ اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة أسوان والمقاولون العرب مكون من :"محمود البنا حكما للساحة ويعاونه كلا من يوسف البساطي مساعد أول وأحمد توفيق طلب مساعد ثان وعبدالرحمن حمد حكما رابعا وجهاد جريشة حكم فيديو ومحمود ناجي حكم فيديو مساعد.

5_ تاريخيا 19 مواجهة سابقة جمعت بين الفريقين في 9 مواسم سابقة في مسابقة الدوري. شهدت تفوقا رهيبا لذئاب الجبل الذى حقق 11 انتصار منها أربعة متتالية فى بداية المواجهات، مقابل خمسة انتصارات فقط لأبناء الصعيد أولهما كان في المواجهة الخامسة، و3 مواجهات انتهت بالتعادل، سبعة مباريات متتالية فشل أسوان في تحقيق أي فوز على المقاولون العرب، سجل المقاولون 32 هدفا مقابل 10 أهداف فقط لأسوان.

6_ انتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بين الفريقين بفوز أسوان بهدف دون رد سجله عبد العزيز موسى بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الجبل الاخضر.