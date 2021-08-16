شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يفتح باب الرحيل أمام جون أنطوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى بيراميدز باب الرحيل أمام المهاجم الغانى جون أنطوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل عدم تقديم اللاعب المستوى المطلوب خلال الفترة الماضية، مما أدى لمعاناة الفريق السماوى من الناحية الهجومية طوال الموسم.

ورحب بيراميدز بمناقشة أى عروض يتلقاها اللاعب فى الفترة الحالية، كما رحب الفريق السماوى بإمكانية دخول جون أنطوى فى صفقات تبادلية مع أندية أخرى.

ودخل جون أنطوى اهتمامات الاتحاد السكندري للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، بناءً على رغبة العميد حسام حسن المدير الفني للفريق الأخضر.

ويحظى أنطوى بثقة حسام حسن، وزاد من فرص انتقال اللاعب لصفوف زعيم الثغر حالة التجاهل التى يلقاها فى بيراميدز، خاصة بعد قدوم المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

ويأتى التفكير في جون أنطوي لتعويض هروب الجامايكي روماريو ويلياميز مهاجم زعيم الثغر الذي تمرد على العودة للنادي بعد المشاركة في معسكر منتخب بلاده قبل شهر ونصف.

طالب حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبى فريقه بإخراج الثنائي روماريو ويليامز وإيمانويل أوكوى من حساباتهم بعد هروبهما من النادي ورفضهما العودة لصفوف الفريق بحجة المشاركة مع منتخبى بلديهما في الأجندة الدولية التي أقيمت مطلع الشهر الماضى.