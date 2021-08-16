شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن مباراة الجونة وبيراميدز على استاد خالد بشارة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج الجونة نظيره بيراميدز في تمام السابعة مساء اليوم الاثنين على استاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة قوية للفريقين نلقى الضوء على كواليسها فى السطور التالية..

1_ يحتل الجونة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 33 هدفاً

2_يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 43 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 16 مواجهة وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 42 هدفاً وتلقت شباكه 36 هدفاً.

3_ يدخلها الجونة مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر بيراميدز من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة.

4_اختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم لمباراة الجونة وبيراميدز مكون من :"طارق مجدي حكما للساحة ويعاونه كلا من أحمد نوفل مساعد أول وأيمن العقاد مساعد ثان وإسلام حمدي حكما رابعا ومحمد أبو خاطر حكم فيديو وحمادة القلاوي حكم فيديو مساعد.

5_تاريخيا.. لم يعرف تاريخ مواجهات الفريقين سوى ثلاث نتائج فى مواجهاتهما السابقة بالدورى، وهى التعادل بهدف لكل فريق فى أول 3 مواجهات بجانب لقاء الدور الاول لدوري هذا الموسم، و2/1 فى لقاء الدور الثانى لدورى الموسم قبل الماضى، ونتيجة 3/2 فى المواجهة قبل الأخيرة.

6_ أول لقاء بين الفريقين فى موسم 2014/2015، عقب صعود بيراميدز لأول مرة فى تاريخه تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وهى المواجهة الأولى فى الجولة الرابعة بمنتجع الأسيوطي ببنى سويف، تقدم أصحاب الأرض فى الدقيقة 71 عن طريق عطية النشوى، وتعادل الضيوف بعدها بتسع دقائق عن طريق سعد حسنى من ضربة جزاء احتسبها الحكم وليد عبدالرازق في 30 سبتمبر 2014

7_فى الدور الاول لدوري هذا الموسم تعادل الفريقين 1-1 تقدم أسامة جلال لبيراميدز وتعادل عمر السعيد للجونة بالجولة 14 للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى.