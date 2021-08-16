الإسماعيلي يقرر إراحة عدد من اللاعبين في مواجهة إنبي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

استقر الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي، على ضم عدد من العناصر الشابة لقائمة الفريق في مواجهة إنبي.

ويلتقي الإسماعيلي بنظيره إنبي، المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع 31 من دوري WE المصري

وأفاد مراسل يلاكورة، أن الجهاز الفني للدراويش فضل إراحة عدد من اللاعبين من المشاركة في المباراة المقبلة ومنهم شيلونجو ومحمد حسن وحسين السيد ودونجا وعمر الوحش ومحمد فوزي.

ومن المنتظر أن يخوض الإسماعيلي مرانه الآخير اليوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الاثنين، وبعده يتم الإعلان عن قائمة الفريق التي ستشهد ظهور العديد من العناصر الشابة.

ويتبقى للاسماعيلي اربع مباريات ببطولة الدوري العام أمام انبي ووادي دجلة وطلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا.