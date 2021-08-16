المصري: توصلنا لاتفاق مع علي ماهر لتجديد عقده والبقاء الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه تم الاتفاق مع علي ماهر المدير الفني للفريق، على تجديد تعاقده مع الفريق البورسعيدي.

وكشف عضو مجلس إدارة النادي المصري، أنه تم الإتفاق بشكل نهائي مع المدير الفني للفريق، بشأن تجديد تعاقده مع الفريق والبقاء داخل النادي في الموسم المقبل.

وقال هاشم في تصريحات لموقع النادي المصري: "تم الاتفاق على كل التفاصيل بشكل نهائي مع علي ماهر".

واختتم: "وجود علي ماهر داخل صفوف النادي المصري في الموسم المقبل شيء مهم للغاية في ظل حالة الإنسجام الكبيرة التي يعيشها الفريق تحت قيادته الفنية في الموسم الحالي".

يذكر أن المصري يستعد لمواجهة قوية في التاسعة من مساء اليوم الاثنين، أمام فريق سموحة ضمن مباريات الاسبوع الواحد والثلاثين من مسابقة الدوري.